Бортников рассчитывает на развитие контактов с главой ЦРУ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что пока не встречался с Джиной Хаспел, которая в мае текущего года вступила в должность директора ЦРУ, но рассчитывает на развитие контактов.

"Практика прямых контактов с руководителями американских спецслужб себя оправдывает. То, что был контакт с (госсекретарем США Майком) Помпео, это так, и было посещение США, где мы обсуждали полезные вопросы, сводили точки зрения, которые касаются терроризма, обсуждали региональную безопасность, в том числе сирийскую проблематику, естественно, наши двусторонние отношения", — сказал Бортников журналистам.

"Во время этих контактов у меня была возможность пообщаться с госпожой Хаспел, она присутствовала в качестве заместителя, на сегодняшний момент у нас пока с ней больше контактов не было. Но я надеюсь, что эти отношения будут поддерживаться", — добавил он.