Эксперты оценили ситуацию с безопасностью в Афганистане за последние годы

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ситуация в сфере безопасности в Афганистане в последние несколько лет продолжает ухудшаться, зона контроля правительственных сил в Афганистане достигла исторического минимума, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

По словам директора Центра изучения современного Афганистана Омара Нессара, в стране очевидно систематическое ухудшение ситуации в сфере безопасности.

"Если взять динамику развития ситуации в сфере безопасности – а это главный вопрос — за 4-5 лет, то она нехорошая. Мы наблюдаем систематическое ухудшение ситуации. Это рост потерь среди гражданского населения страны, рост террористических актов, в общем, динамика в целом плохая. На это указывает последний отчет американской инспекции по восстановлению Афганистана, который сообщает, что правительство Афганистана контролирует около 55 % территории страны. То есть, примерно на 20 % уменьшилась территория подконтрольная официальному Кабулу за последние четыре года. Соответственно, ситуация в сфере безопасности влияет на все остальное", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Глава Евразийского аналитического клуба, эксперт РСМД Никита Мендкович также оценивает ситуацию с безопасностью в стране как очень тяжелую и также указал на то, что зона контроля правительственных сил в Афганистане достигла исторического минимума.

"Кроме того, текущие потери являются самыми высокими за всю историю наблюдений. Ситуация продолжает ухудшаться в течение последних трех лет. Усиливается вооруженная оппозиция из-за сложного комплекса социальных и военных причин. Поэтому на текущем этапе переговорный процесс важен, прежде всего, для официального Кабула. Причем сейчас его придется вести на менее выгодных условиях, чем это предполагалось два года назад, когда Россия активно продвигала идею московского формата", — подчеркнул Мендкович.

Эксперт также отметил сложную экономическую ситуацию в стране, отметив, что война и ряд других условий не способствуют развитию реального производства. Афганистан сейчас зависит от аграрного хозяйства, которое не может обеспечить большую часть населения.

"При слабой промышленности очень серьёзные проблемы. Довольно высокая фактическая безработица, которая ведет частично к трудовой миграции в Пакистан и Иран, частично – к уходу в криминальные группы и отряды боевиков. Из-за чего, собственно, у того же самого "Талибана"* постоянно высокая подпитка кадрами", — добавил эксперт.

Ранее в МИД РФ сообщили, что второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится 9 ноября в Москве. На заседание приглашены представители стран-участниц — Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США. Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация политического офиса движения талибов*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.