В ОБСЕ выразили обеспокоенность выборами в ДНР и ЛНР

ВЕНА, 8 ноя — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланеси выразил обеспокоенность в связи с выборами, которые должны пройти в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, заявив, что такое решение противоречит минским соглашениям по урегулированию кризиса на Украине.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проведение выборов не соответствует минским договоренностям по урегулированию ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Мы крайне обеспокоены объявлением "выборов", которые должны пройти в определённых районах Донецка и Луганска 11 ноября. Подобное решение противоречило бы форме и содержанию минских соглашений", — цитирует итальянского министра пресс-служба ОБСЕ.

"Мы призываем все стороны к конструктивному вкладу в переговорные усилия в нормандском формате и трехсторонней контактной группе для предотвращения подобного развития", — добавил он.