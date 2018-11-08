Во французском Вильрю открыли белорусский квартал

МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Церемония открытия квартала белорусских деревянных домов прошла во французском городе Вильрю, сообщает Sputnik Беларусь.

Жилому кварталу дали имя Жана Эммануэля Жилибера, медика, ботаника и биолога, который родился во французском Лионе, а в конце XVIII века жил в белорусском Гродно, основал медицинскую академию и ботанический сад. Его именем назван гродненский городской парк, где у входа установлена бронзовая скульптура ученого.

Мэр города Алан Казони в присутствии заказчиков и белорусских строителей открыл памятную доску, посвященную Жилиберу. Посол Белоруссии во Франции Павел Латушко отметил символичность этого события, подчеркнув, что присвоение кварталу имени француза, внесшего большой вклад в развитие Гродно, символизирует уважение к совместной истории

Это не первый подобный проект. Во французском регионе Лотарингия из белорусских материалов уже возвели 71 жилой дом, а к концу 2019 года застройку планируют увеличить до 132 домов.

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