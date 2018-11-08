Президент Латвии отказался идти на шествие памяти жертв Холокоста

РИГА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Латвии Раймондс Вейонис отказался принять участие в шествии памяти жертв Холокоста, которое организует Латвийский антинацистский комитет, сообщает Sputnik Латвия.

Приглашение Вейонису принять участие в шествии направила представитель Латвийского антинацистского комитета Любовь Жданова.

Ответ ей прислал советник президента по национальной безопасности, секретарь Совета национальной безопасности Янис Кажоциньш.

"Уважаемая госпожа Жданова! От имени президента Раймондса Вейониса благодарю за приглашение 8 ноября принять участие в акции "Шествие памяти", посвященной памяти жертв Холокоста. Хотел бы сообщить вам, что президент, к сожалению, не сможет принять участие в вышеупомянутой акции памяти из-за других уже давно запланированных мероприятий", — говорится в ответе Кажоциньша.

Латвийский антинацистский комитет ранее пригласил всех почтить память жертв Холокоста.

"Мы зажжём свечи у памятника Свободы и пройдем шествием к руинам сожженной синагоги, останавливаясь и зажигая свечи у домов, где люди, которым впоследствии присвоили звание Праведника народов мира укрывали и спасали евреев во время гитлеровской оккупации", — говорится в сообщении на странице комитета в Facebook.

Акция памяти жертв Холокоста приурочена к годовщине событий, известных как "Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин" – серии еврейских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии.

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