Песков назвал работу комиссии спецпрокурора Мюллера головной болью США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Работа комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию якобы вмешательства России в американские выборы вряд ли выдерживает критику, но это головная боль США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Опять же, как это ни покажется странным, это расследование — это головная боль наших американских коллег, оно к нам не имеет никакого отношения. До сих пор то, что могла спродуцировать эта комиссия Мюллера, вряд ли выдерживает серьезной критической оценки, иных каких-то заключений этой комиссии мы не слышали. Поэтому мы не имеем никакого отношения к этому и не хотели бы иметь", — заявил Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос о том, повышает ли отставка генпрокурора США Джеффа Сешнса перспективы завершения расследования комиссии Мюллера.