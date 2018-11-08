Кому грозит украинская тюрьма за поездки в Крым и Донбасс

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за "незаконное пересечение границ Украины". Теперь за въезд в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса со стороны России полагается лишение свободы, хотя это касается только российских силовиков и тех, кто посещает эти территории "с целью нанесения вреда интересам страны". В первоначальной версии документа депутаты Рады предлагали карать за поездки в Крым и Донбасс всех россиян без разбора.

Накажут по-новому

Подписанный Порошенко закон вносит изменения в действующий Уголовный кодекс страны. За незаконное пересечение границ Украины теперь предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В случае повторного совершения тех же действий или совершения их в группе — от трех до пяти лет. При применении оружия или насилия — от пяти до восьми лет. Ранее все ограничивалось штрафом или административным арестом.

Что грозило ранее за поездки в Крым и Донбасс

До этого Киев лишь повышал денежные штрафы. Так, в феврале парламент принял во втором чтении законопроект, согласно которому пересечение границы вне пункта пропуска или по поддельным документам каралось штрафом до 8,5 тысячи гривен — около 20 тысяч рублей. В апреле закон подписал Порошенко.

Кого коснутся поправки

В законе формально сужен круг лиц, подлежащих уголовному преследованию. Речь идет только о тех, кто пересекает установленные Киевом границы "с целью причинения вреда интересам государства", а также кому уже и так запрещен въезд на территорию Украины. Особо оговариваются российские военные и силовики.

Ответственность вводится и для тех, кто въезжает на Украину без документов или по недостоверным документам.

Что понимается под "причинением вреда интересам государства", никак не поясняется. Размытая формулировка позволит украинским силовикам "творчески" подходить к применению закона в каждом конкретном случае. За это законопроект раскритиковали даже в Раде. Главное юридическое управление украинского парламента указало депутатам на то, что фраза "причинение вреда интересам государства" носит "общий характер и требует конкретизации для недопущения произвольного толкования". Юристы отметили и несоответствие законопроекта конституции и принципу презумпции невиновности.

Изначальный вариант документа был жестче

Первоначальная редакция закона, предложенная в 2017-м, была намного жестче и содержала четкие формулировки. Предполагалось карать вообще всех граждан России — и даже любого иностранца или украинца, действовавшего "в интересах государства-агрессора". Уголовное наказание грозило всем россиянам, которые, например, въезжали в Крым из материковой России. Такие же меры могли быть приняты и к иностранцам, которые посещают полуостров, минуя Украину. Официальный Киев по-прежнему настаивает на том, что полуостров находится под его юрисдикцией. МИД Украины регулярно заявляет протест по поводу посещения Крыма высшими должностными лицами России, а также иностранными политиками.

Кто авторы законопроекта

Инициаторами законопроекта выступили два лидера фракции "Блок Петра Порошенко" в Раде — Артур Герасимов и Ирина Луценко. Герасимов включен в список лиц, против которых в ноябре Москва ввела санкции. В том же списке и муж Ирины Луценко — генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Для чего ужесточили Уголовный кодекс

Необходимость такого закона парламентарии обосновали тем, что "государство-агрессор (так в Раде называют Россию) также пытается вызвать внутренние противоречия и конфликты на территории Украины, ведет пропагандистскую и информационную войну". Кроме того, как утверждали разработчики законопроекта, "на территорию Украины незаконно проникают граждане государства-агрессора, в том числе которые являются представителями военных и правоохранительных формирований".

В подтверждение был приведен единственный случай: в 2017-м украинские пограничники в Херсонской области задержали двух российских силовиков, которые исполняли роль нарушителей границы во время учений на территории Крыма. В этом депутаты увидели "немалую общественную опасность".

Почему закон принят именно в таком виде

Документ был инициирован партией правящего президента. Но при прохождении через парламентские чтения формулировки смягчились и стали более туманными. Украинские СМИ и эксперты объяснили это тем, что в преддверии президентских выборов 2019 года Порошенко необходимо демонстрировать жесткость позиции в отношениях с Москвой. В то же время он стремится не допустить бездумного ужесточения законодательства, так как это может иметь реальные, а не пропагандистские последствия.