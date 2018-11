В Дании отпустили выходцев из Ирана, подозревавшихся в одобрении терроризма

СТОКГОЛЬМ, 8 ноя – РИА Новости. Трое членов датского отделения оппозиционной организации выходцев из Ирана ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz), арестованные в среду в Дании по подозрению в одобрении терроризма, отпущены, говорится в сообщении для прессы полиции Дании.

"Прокуратура с учетом представленной в деле информации не нашла оснований для ходатайства о заключении кого-либо из арестованных под стражу. Поэтому все трое арестованных были освобождены", — говорится в сообщении для прессы.

Поясняется, что всех троих допросили в среду во второй половине дня и в течение вечера.

Их задержание и арест стали продолжением дела о планируемом покушении на членов ASMLA и в чем датские власти подозревают спецслужбы Ирана и гражданина Норвегии с иранскими корнями. О подозрениях на такие планы полиция безопасности Дании PET сообщила 30 октября. В тот же день стало известно, что полиция, помимо следствия по делу о покушении, занимается также и выяснением вопроса нарушили ли члены ASMLA уголовный кодекс Дании, поддержав нападение в Иране, которое произошло 22 сентября во время военного парада в городе Ахваз и приведшей к гибели 25 человек.