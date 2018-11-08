Путин принимает участие в саммите ОДКБ в Астане. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.
В заседании совета коллективной безопасности примут участие главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и исполняющий обязанности премьер-министра Армении. Стороны обсудят ключевые вопросы обеспечения региональной безопасности и актуальные международные темы. Особое внимание планируется уделить антитеррористической проблематике, урегулированию конфликта в Сирии, ситуации в Афганистане.