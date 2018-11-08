МИД призвал США применить закон о химоружии в отношении самих себя

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия призывает США применить свой же закон по химическому оружию в отношении самих себя, так как именно Вашингтон не ликвидирует свои химарсеналы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия давно уничтожила ранее имевшийся военно-химический арсенал. Это было надлежащим образом проверено и подтверждено представителями организаций по запрещению химоружия", — сказала Захарова на брифинге.

США обязательства по его уничтожению до сих пор не выполнили и постоянно откладывают завершение данного процесса, подчеркнула она.

"Я уверена, что те, кто делали заявление о необходимости наказать РФ за невыполнение американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием, просто этого не знают. Так что американцы свой закон должны применить к самим себе. Абсурдно то, что заявляется в адрес России, поэтому пугают не санкции, а уровень тех людей, которые их придумывают и занимаются их популяризацией", — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.