Косачев заявил, что человечество нужно спасать от НАТО

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя выступление бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена на польском радио, заявил, что человечество нужно спасать от НАТО.

Ранее СМИ сообщили, что Расмуссен в беседе с польской радиостанцией отметил, что не сомневается в том, что РФ будет оказывать давление на Белоруссию, подчеркнув, что стремление России интегрировать Белоруссию с РФ безусловно представляет угрозу. Кроме того, Рассмусен добавил, что у белорусов есть шанс определить своё будущее, хотя Белоруссия пока не демократическое государство. Он также призвал её ориентироваться на опыт Грузии или Украины. Экс-генсек НАТО считает, что Белоруссия могла бы в будущем играть "очень интересную роль", ведь она расположена между Европой и Россией, но это возможно лишь при условии реформ и более демократическом и свободном обществе. При этом Расмуссен отметил, что ЕС и НАТО заинтересованы в перспективе включить Белоруссию в свои ряды.

Косачев прокомментировал это выступление Расмуссена на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что НАТО на протяжении второго десятка лет неприкрыто и беззастенчиво подталкивает власти Грузии и Украины к членству в Альянсе, последовательно нарушает Основополагающий акт Россия-НАТО, подразумевающий отказ от размещения на постоянной основе существенных вооружённых сил и вооружений на территории новых членов НАТО.

"Зачем он все это говорит? Наверно, считает, что цель оправдывает средства, а "ложь во спасение" допустима и даже благородна. И что нужно спасать от России соседние народы, включая теперь и Белоруссию. Вообще-то спасать человечество нужно от НАТО. Похоронившую принцип неделимости безопасности в Европе. Разбомбившую суверенное европейское государство ради поощрения сепаратизма в Косово. Бесцеремонно выходящую за пределы своей компетенции по всему миру", — написал Косачев.