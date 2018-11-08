Добежать до границы: нелегалы рассказали, как перебирались из Мексики в США

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. 1 ноября 2018

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. 1 ноября 2018

МЕХИКО, 8 ноя – РИА Новости, Елена Карьгина. Прямо сейчас тысячи беженцев из Центральной Америки несколькими караванами направляются к границе США. Кто-то идет пешком, некоторым удается найти попутки, другие пытаются забраться на "Бестию" — знаменитый товарный поезд, идущий к северу страны.

Там мигрантам не рады, но уже ждут – как заявил президент США Дональд Трамп, американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", а Пентагон отправляет на границу все больше солдат для сдерживания потока беженцев. Мигранты, бегущие от нищеты и преступности, намерены просить убежища в США, но что будет с теми, кто его не получит? Сколько из них попытаются пересечь границу тайком в поисках лучшей жизни? Корреспондент РИА Новости собрал истории о том, как мексиканцы и жители других стран, в том числе русская девушка, нелегально переходили границу Мексики с США.

© AFP 2018 / Guillermo Arias Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США © AFP 2018 / Guillermo Arias Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США

"Было интересно попробовать"

Еще 20 лет назад нелегально попасть из Мексики в США было гораздо проще: стена на границе двух стран была в разы ниже и короче, а контроль — значительно слабее. Для мексиканца Рауля, попросившего не указывать его фамилию, "поход" в США в 1999 году был во многом приключением.

"Там у меня жило много родственников, и они давно меня звали. Я был молодой, неженатый, конечно, мне было интересно попробовать", — рассказывает он.

"Сейчас я ни за что не согласился бы это повторить", — добавляет Рауль.

Дешевый вариант нелегального перехода стоил в те годы 700 долларов, но надо было несколько дней идти пешком, в том числе через пустыню. Рауль был готов раскошелиться и перейти границу с относительным комфортом, поэтому дорога от Мехико до Нью-Йорка обошлась ему в 1500 долларов. К слову, по данным собеседников РИА Новости, сейчас стоимость услуг "койотов", помогающих людям нелегально пересечь границу, начинается от 8-10 тысяч долларов, и, как пишут мексиканские СМИ, может доходить до 20 тысяч.

"Я переходил границу в Мехикали. Все было довольно просто: пограничники за деньги включили нам зеленый свет и вовремя отвернулись, а мы прошли как рабочие. Сейчас, конечно, так легко никто не даст тебе пройти", — объясняет Рауль.

После недели ожидания в Аризоне, в маленькой, забитой такими же мигрантами квартирке, Рауль вылетел в Нью-Йорк.

"У меня была одежда, та, что на мне, и 20 долларов, ничего больше нам взять не разрешили. Мои знакомые купили мне одежду и обувь – потом я делал то же самое для вновь прибывших, это наша мексиканская взаимопомощь", — рассказывает он.

Следующие два года Рауль жил в пригороде Нью-Йорка и работал помощником поваров в ресторанах, уборщиком в отелях и торговых центрах с зарплатой восемь долларов в час при минимальной ставке шесть долларов. Он и еще несколько человек работали по одному и тому же — чужому — удостоверению личности.

"Мне все нравилось – после шумного Мехико там было очень тихо, спокойно и красиво. Но все изменилось 11 сентября 2001 года, когда я понял: надо возвращаться домой. Купил билет по мексиканскому паспорту и улетел", — объясняет мужчина.

© REUTERS / Hannah McKay Мальчик-мигрант из Центральной Америки во временном лагере в Мехико, Мексика. 7 ноября 2018 года © REUTERS / Hannah McKay Мальчик-мигрант из Центральной Америки во временном лагере в Мехико, Мексика. 7 ноября 2018 года

"Переплыла Рио-Гранде из-за любви"

Екатерину (имя изменено) из России привела на границу со Штатами любовь. Девушка познакомилась со своим избранником-мексиканцем, когда работала в США по студенческой программе, однако затем ей отказали в визе. Ее жених жил в США нелегально, несколько раз переходил границу, и Екатерина тоже решилась. В 2011 году пара приехала в приграничный городок Мигель-Алеман в штате Тамаулипас.

"Деньги за переход платятся частями, ты не везешь с собой наличные: просто звонишь доверенному лицу, говоришь, где ты, и он переводит некоторую сумму. Основную часть платишь уже в США. На каждом этапе тебя сопровождают разные люди", — рассказывает Екатерина. Переход обошелся им в 11 тысяч долларов на двоих — с девушки взяли на тысячу долларов больше, как с иностранки.

Ясным апрельским днем россиянка с женихом и еще несколько мексиканцев, в том числе пара "пойеро" (люди, сопровождающие нелегалов при переходе границы), стояли на берегу Рио-Гранде и надували лодку.

"Был солнечный жаркий день, совершенно идиллический пейзаж, вокруг никого — такое ощущение, что мы просто приехали на пикник. У нас был с собой паспорт и немного денег, даже телефон взять не разрешили. Мы – шесть или семь человек – сели в лодку и поплыли. Гребли все, веслами или руками. Потом нам надо было пробежать около двух километров по лесу и полям. Насколько я понимаю, фермерам заплатили, чтобы они не обращали на нас внимания. Нас предупредили: хотите в Штаты – не останавливайтесь, бегите. Если кто-то упадет – это его проблемы", — вспоминает девушка.

На дороге их уже ждала очередная машина. Неделю пара провела в доме у женщины – поклонницы культа Санта-Муэрте (Святой Смерти). "Нас никуда не выпускали одних, но относились хорошо: когда я сказала, что не могу спать в одной комнате с этой жуткой статуей Святой Смерти, хозяйка закрыла ее простыней и разрешила переселиться в другую комнату", — говорит Екатерина.

Оказалось, что переплыть реку – это не самое сложное. Теперь им нужно было перебраться через посты, расположенные в радиусе 50 километров от границы, на которых проверяли документы у всех без исключения.

"Мы сели в машину с водителем добродушного вида, похожим на булочника из какой-нибудь рекламы. Я подумала: наверное, этому бедному человеку очень нужны деньги, раз он таким занимается. Оказалось, что это был самый главный среди "койотов", — рассказывает россиянка.

В итоге пара проехала пост, спрятавшись в грузовике крупной торговой сети, и, только оказавшись в пункте назначения, перевела оставшуюся часть денег.

Екатерине не удалось найти официальную работу в США, однако россиянка не растерялась и открыла свое дело по уборке домов. Клиентов нашла через интернет и даже наняла нескольких помощниц. Ее жених работал менеджером в клининговой компании – тоже без документов. По словам девушки, в среднем она зарабатывала 4 тысячи долларов в месяц, часть денег откладывала. За год паре удавалось накопить примерно 20 тысяч долларов – на строительство дома в Мексике.

Оказалось, что отсутствие документов не мешает многим нелегалам неплохо жить в США. "Нелегал может купить дом, например. Многие, как я, платят налоги, у меня был счет в банке, я водила машину и меня ни разу не остановили. Мы официально поженились. Если ты живешь тихо и спокойно, то можешь никогда не попасться. Все уважают твое право на личную жизнь, никто не спрашивает, как ты здесь очутилась вообще", — говорит Екатерина.

Ее муж попался случайно, когда совершил сразу несколько правонарушений: сел за руль нетрезвым (и без водительских прав), превысил скорость и попытался оказать сопротивление остановившим его полицейским. Его сразу же задержали, и после нескольких месяцев суда дали полгода на то, чтобы он добровольно покинул страну, однако он так этого и не сделал.

Через три года после пересечения Рио-Гранде пара вернулась в Мексику: на этот раз открыто, на машине. На границе их никто не проверял. А еще через пару лет Екатерина получила в консульстве в Мехико так необходимую ей когда-то визу в США. Правда, теперь она ездит туда по работе, а жить предпочитает в Мексике.

"Я не пожалела, что сделала это, но никому бы не посоветовала так поступать. Только теперь, когда я уже в Мексике развелась с мужем, я узнала, что есть множество мексиканцев, которые любят свою страну и не хотят уезжать из нее", — признается россиянка.

© AP Photo / Marco Ugarte Мигранты из Центральной Америки возле штата Веракрус, Мексика. 5 ноября 2018 года © AP Photo / Marco Ugarte Мигранты из Центральной Америки возле штата Веракрус, Мексика. 5 ноября 2018 года

Тихуана

Известные на весь мир фотографии мексиканско-американской границы сделаны именно в Тихуане, городе, граничащем с Сан-Диего. Здесь же проходит самый укрепленный участок существующей стены между двумя странами — сейчас через границу так просто, как раньше, не перебраться.

Несколько лет назад корреспондент РИА Новости переходила из Тихуаны пешком в Сан-Диего (легально). При наличии американской визы сделать это просто: получаешь специальное разрешение (заняло примерно час в 11 вечера пятницы), идешь к пропускному пункту, больше похожему на обычный подземный переход где-нибудь в спальном районе Москвы, показываешь документы, и вот ты уже совсем в другой стране. А сейчас из аэропорта Тихуаны до границы можно добраться и по специальному мосту.

Большая часть жителей Тихуаны, конечно, так или иначе связана с США. Многие мексиканцы работают в Сан-Диего нелегально, по туристической визе.

"Мы стараемся пересекать границу не слишком часто, чтобы не вызывать подозрений: пару раз в неделю, не больше. Я прихожу домой обычно в среду и в субботу, на выходные. Снимаю за 200 долларов спальное место в одной квартирке в Сан-Диего. В комнате одновременно ночует три-четыре человека, но ты арендуешь кровать на определенное время, то есть если ты спишь на ней днем, то ночью она будет занята другим человеком. И ты даже свои вещи оставить там не можешь", — рассказывает житель Тихуаны Давид.

Давид работает в Сан-Диего уже несколько лет, сейчас трудится в компании, занимающейся ландшафтным дизайном. В этой же компании, например, работает мужчина из Центральной Америки, который уже третий раз пересекает границу США без каких-либо документов и помощи посторонних.

"Он знает какое-то секретное место для перехода, не в Тихуане. Никому его не раскрывает", — объясняет Давид.

В первый раз мексиканец смог заработать за полгода 7 тысяч долларов, работая во фруктовом саду, во второй раз привез домой 5 тысяч. "Потом у меня закончилась туристическая виза, ее продлевали, какое-то время я не работал, и наступили черные дни, — вспоминает мужчина. – Если ты из простых людей, то, чтобы нормально жить в Тихуане, нужно работать в Сан-Диего. У нас много американцев, цены высокие. Хотя в Сан-Диего, конечно, гораздо выше: квартира, которая здесь стоит 500 долларов, там может стоить и 3 тысячи".

Все больше среди нелегалов, переходящих границу, жителей Центральной Америки, хотя встречаются граждане совершенно разных стран. Как рассказал РИА Новости один из русскоязычных жителей Тихуаны, попадаются среди них и европейцы, и россияне. А мексиканцы тем временем открыли для себя новый путь в США – северный, говорит собеседник агентства. С недавних пор граждане Мексики могут въезжать в Канаду без виз, по электронному разрешению, так что все, что им остается – это накопить на авиабилет и попытаться попасть в США с канадской стороны. Так что, похоже, скоро придется строить стену и там.