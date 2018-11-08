В США девочку обвинили в подкладывании игл в конфеты на Хеллоуин

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полиция американского штата Северная Каролина предъявила обвинение 11-летней девочке за то, что она подкладывала иголки в конфеты, раздаваемые на Хеллоуин, передает телеканал Fox8 со ссылкой на пресс-релиз управления шерифа округа Роуэн.

Одной из главных детских забав на Хеллоуин в США остается игра Trick or Treat – переодетые монстрами дети "угрожают" соседям по улице, а те "откупаются" деньгами и угощениями.

Как отмечает управление шерифа, полиция получила сведения о множественных незначительных ранениях, которые нанесли швейные иглы 12-летнему мальчику, после того, как он съел одну из собранных им у соседей конфет. В сумке пострадавшего мальчика была найдена еще одна конфета, начиненная иглами. Позднее был зафиксирован еще один подобный инцидент.

Расследование привело к 11-летней девочке, гостившей у своих родственников. Как отмечают СМИ, она подкладывала иглы в конфеты, чтобы "причинить боль".

Девочке предъявлено обвинение в распространении еды с посторонними объектами. Ее дело было передано в суд по делам несовершеннолетних, подозреваемой предстоит пройти медицинскую психологическую комиссию.