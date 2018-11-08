Вандал, разбивший звезду Трампа на "Аллее славы", получил условный срок

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Суд в США приговорил Остина Клэя, разбившего звезду президента США Дональда Трампа на "Аллее славы", к условному сроку за вандализм, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление окружного прокурора Лос-Анджелеса.

Отмечается, что на судебном заседании в среду Клэй не стал оспаривать обвинение в вандализме и был приговорен трем годам условного заключения. Кроме того, он обязан выплатить торговой палате Голливуда 9,4 тысячи долларов в качестве возмещения убытков.

Ранее сообщалось, что в июле этого года мужчина пронес кирку в чехле для гитары и разбил звезду президента США. Прибывшие на место полицейские обнаружили лишь обломки на месте звезды, которой Трамп удостоился еще в 2007 году за участие в шоу "Ученик". Правоохранители сообщили, что злоумышленник оставил кирку на месте преступления, а позже сам сдался полиции Беверли-Хиллз. В сентябре звезда была вновь восстановлена.

Звезда Трампа на "Аллее славы" неоднократно подвергалась нападению вандалов, в частности, ее изрисовывали различными символами. Более того, вандалы не впервые набрасываются на звезду с ударными инструментами.

Наиболее серьезный ущерб звезде был нанесен в октябре 2016 года, когда местный житель разбил ее кувалдой. Звезду, вмонтированную в мостовую, пришлось заменить, расходы составили 30 тысяч долларов. Обвиняемый Джеймс Отис признал себя виновным и был приговорен к трем годам условно и 4,4 тысячи долларов штрафа.

Местные активисты публиковали петицию с требованием убрать звезду Трампа, но городские власти отказались это сделать.

Сейчас на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства. "Аллея славы" является одной из ярких туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.