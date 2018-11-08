КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии отклонила обращение экс-лидера Румынии Траяна Бэсеску об аннулировании декрета об отзыве молдавского гражданства, подписанного президентом республики Игорем Додоном, решение является окончательным.

В июне 2016 года четвертый президент Молдавии Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдавии Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января 2017 года. Бэсеску обратился в суд с иском против Додона. В январе этого года суд первой инстанции отклонил гражданский иск Бэсеску против Додона, Апелляционная палата Кишинева в мае поддержала это решение.

"Апелляция, поданная Траяном Бэсеску и представленная адвокатом Андреем Биволом, отклоняется. Остается в силе решение Апелляционной палаты от 10 мая 2018 года по гражданскому делу, инициированному Траяном Бэсеску против президента Республики Молдова Игоря Додона по вопросу аннулирования указа от 3 января 2017 года", — говорится в решении, опубликованном в среду на сайте ВСП.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Бэсеску — сторонник воссоздания так называемой "Великой Румынии" в границах 1939 года. Бывший глава Румынии открыто заявлял, что молдавская евроинтеграция направлена на присоединение территории Молдавии к Румынии. По его словам, объединение с Молдавией должно стать третьим важным проектом во внешней политике Румынии после вступления в НАТО и присоединения к ЕС. Ранее румынская пресса сообщала, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.