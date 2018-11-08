БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Европе придется "столкнуться с кошмарами", которые преследовали ее несколько десятилетий назад, если она не займет решительную позицию для сохранения договора по РСМД, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

"Последнее заявление администрации США о планируемом выходе из договора РСМД 1987 года, сделанное по образцу аналогичных шагов ее предшественников, сужает сферу действия того, что в течение десятилетий являлось одной из основных опор поддержания мира во всем мире, а именно контроля над вооружениями", — приводит постпредство РФ при ЕС слова из выступления Чижова на конференции на Кипре.

"Европе, получившей наибольшую выгоду от ликвидации целого класса ядерных ракет средней и меньшей дальности, неизбежно придется опять столкнуться с теми кошмарами, которые преследовали ее более трех десятилетий назад. Если, конечно, она не займет решительную позицию по этому вопросу", — сказал он.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Согласно договору, вступившему в силу 1 июня 1988 года, стороны брали на себя обязательства не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

В рамках его исполнения к июню 1991 года США уничтожили 846 ракетных комплексов "Першинг-2", "Першинг-1А" и "BGM-109G" (ракета Tomahawk наземного базирования). Советская сторона "пожертвовала" гораздо большим количеством вооружений, утилизировав 1846 ракетных систем РСД-10 "Пионер", "Р-12", "Р-14" (средней дальности), ОТР-22 "Темп-С" и ОТР-23 "Ока" (все три — малой дальности).