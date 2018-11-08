Большая часть находящихся в Мехико мигрантов отказалась от права на убежище

Очередь в столовую в лагере мигрантов из Гондураса в Мехико. Архивное фото

Очередь в столовую в лагере мигрантов из Гондураса в Мехико. Архивное фото

МЕХИКО, 8 ноя – РИА Новости. Большая часть мигрантов из стран Центральной Америки, собравшихся сейчас в центре временного размещения в столице Мексики, отказалась от получения статуса беженцев, сообщает в среду МВД Мексики.

По территории Мексики идут сразу несколько караванов мигрантов, в основном из Гондураса. Часть из них (нескольких тысяч человек) уже дошла до Мехико, они разместились во временном лагере на территории спортивного комплекса. По оценке властей Мехико, сейчас в этом центре около 4,5 тысячи мигрантов, их число может достичь 5,5 тысячи.

Согласно коммюнике ведомства, также мигранты отказались от включения во временную программу правительства республики, которая позволяет обратившемуся оставаться на национальной территории и получить доступ к медицинским, образовательным и рабочим возможностям.

Караван уже прошел по территории штатов Чьяпас, Оахака, Веракрус и Пуэбла, чтобы добраться до Мехико. Целью их путешествие является граница с США и попытка попасть на территорию сопредельной с Мексикой страны.