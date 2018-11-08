Большая часть находящихся в Мехико мигрантов отказалась от права на убежище

МЕХИКО, 8 ноя – РИА Новости. Большая часть мигрантов из стран Центральной Америки, собравшихся сейчас в центре временного размещения в столице Мексики, отказалась от получения статуса беженцев, сообщает в среду МВД Мексики.
Согласно коммюнике ведомства, также мигранты отказались от включения во временную программу правительства республики, которая позволяет обратившемуся оставаться на национальной территории и получить доступ к медицинским, образовательным и рабочим возможностям.
Караван уже прошел по территории штатов Чьяпас, Оахака, Веракрус и Пуэбла, чтобы добраться до Мехико. Целью их путешествие является граница с США и попытка попасть на территорию сопредельной с Мексикой страны.