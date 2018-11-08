В Госдепе назвали условия исключения Судана из списка спонсоров терроризма

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. США готовы инициировать процедуру исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма при выполнении им ряда условий, заявила в четверг журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты готовы инициировать процесс исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма, если будет сделано заключение, что все соответствующие предписанные критерии соблюдены и если Судан продвинется вперед в шести ключевых сферах совместного интереса", — сказала она.

В частности, накануне замгоссекретаря Джон Салливан и глава МИД Судана Мухаммед Ахмед ад-Дирдири обсудили в Вашингтоне вторую фазу двустороннего соглашения о взаимодействии. По словам Науэрт, она предусматривает прогресс в шести сферах: расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом, расширение защиты прав человека, свободы религий и прессы, предоставление более масштабного гуманитарного доступа, прекращение жестоких действий в стране и создание более приемлемых условий для мирного процесса.

Ранее сообщалось, что стороны конфликта в Южном Судане подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти в стране. Согласно договору, отправленный в отставку вице-президент страны, лидер повстанцев Риек Машар, возвращается на свою должность. Также в июне этого года в Хартуме президент Южного Судана Салва Киир и Риек Машар подписали соглашение о прекращении огня.

С 2013 года в Южном Судане продолжался кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.