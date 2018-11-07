Сешнс подал заявление об отставке с поста генпрокурора США, пишут СМИ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Джефф Сешнс в среду подал заявление об отставке с поста генпрокурора США после соответствующего запроса американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Washington Examiner.

Ранее Трамп сообщил в Twitter о назначении Мэтью Уитакера исполняющим обязанности генпрокурора вместо Сешнса.

Как сообщается, Сешнс передал письмо с заявлением об уходе шефу аппарата Белого дома Джон Келли. В письме он перечислил достижения на посту генпрокурора США.

"Прежде всего, во время моего пребывания на посту генпрокурора, мы восстановили и сохранили верховенство закона. Спасибо вам за предоставленную возможность, господин президент", — цитирует газета письмо Сешнса.

Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.