В Мексике считают, что США могут не найти денег на новую стену

МЕХИКО, 7 ноя – РИА Новости. Итоги промежуточных выборов в конгресс США могут привести к тому, что власти страны не найдут средств на строительство новой стены на границе с Мексикой, считает глава МИД Мексики Луис Видегарай.
"Маловероятно, что финансирование, в котором они нуждаются, будет найдено. Палата представителей с демократическим большинством вряд ли будет отвлекать ресурсы от других тем для финансирования этого проекта ", — приводит портал Excelsior заявление Видегарая.
В августе избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступающий в должность 1 декабря, заявил, что никто не может угрожать его стране строительством стены на границе.
В настоящее время на американо-мексиканской границе существует совокупность заграждений, которые предназначены для предотвращения незаконного перехода со стороны Мексики. Длина заграждения составляет около 1000 км.