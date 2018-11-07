В Мексике считают, что США могут не найти денег на новую стену

МЕХИКО, 7 ноя – РИА Новости. Итоги промежуточных выборов в конгресс США могут привести к тому, что власти страны не найдут средств на строительство новой стены на границе с Мексикой, считает глава МИД Мексики Луис Видегарай.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. По последним данным, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.

"Маловероятно, что финансирование, в котором они нуждаются, будет найдено. Палата представителей с демократическим большинством вряд ли будет отвлекать ресурсы от других тем для финансирования этого проекта ", — приводит портал Excelsior заявление Видегарая.

Проект стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции был одним из основных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. В конце июля Трамп сообщил на встрече со своими сторонниками, что участки стены на границе с Мексикой уже строятся.

В августе избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступающий в должность 1 декабря, заявил, что никто не может угрожать его стране строительством стены на границе.

В настоящее время на американо-мексиканской границе существует совокупность заграждений, которые предназначены для предотвращения незаконного перехода со стороны Мексики. Длина заграждения составляет около 1000 км.