Защита Рыболовлева прокомментировала обвинения против бизнесмена

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Речь об обвинениях, служащих основанием для судебного процесса в отношении российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, в настоящий момент не идет, говорится в заявлении адвокатов Рыболовлева, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Как сообщила газета Monde , российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях.

"Мы напоминаем, что вынесение обвинения в монакском праве равнозначно предъявлению обвинения во французском праве. Этот статус присваивается человеку, когда судья считает, что против него имеется достаточное количество материала. Речь ни в коем случае не идет об обвинениях, служащих основанием для судебного процесса, не говоря уже о доказательствах, которые могут привести к осуждению", — говорится в заявлении адвокатов.