Политолог оценил итоги выборов в США для Мексики

МЕХИКО, 7 ноя — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Итоги прошедших в США промежуточных выборов в конгресс могут иметь позитивные последствия для взаимоотношений с Мексикой, считает известный мексиканский политолог, профессор Ибероамериканского университета Рубен Агилар Валенсуэла.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. По последним данным, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.

"То, что демократы получили большинство в палате представителей, может оказать давление на правительство Дональда Трампа в части миграционной политики с Мексикой. Демократы всегда были более открытыми, поддерживали программы для мигрантов, были против строительства новой стены на границе, помимо уже имеющейся (системы заграждений около 1 тыс километров на американо-мексиканской границе — ред.). Они всегда были более открытыми к включению в жизнь США меньшинств из латиноамериканского сообщества", — заявил Агилар РИА Новости.

По его мнению, такое изменение в соотношении сил в конгрессе создаст определенное противодействие Трампу и обеспечит баланс политических сил в США. "Это может быть хорошо для Мексики в разных смыслах, в частности по темам границы и безопасности, так как демократы всегда были более открыты для дискуссий, для диалога с Мексикой по этим вопросам", — подчеркнул политолог.

"Сейчас тон дискуссии США с Мексикой очень агрессивен. Большинство демократов в палате представителей может убрать этот ксенофобский акцент", — сказал Агилар.

Кроме того, он не исключил возможности торможения процесса вступления в силу нового торгового соглашения Т-МЕС между Мексикой, США и Канадой, которое должно прийти на смену НАФТА.

"Демократы всегда более активно защищали интересы рабочего сектора США и профсоюзов. Теперь может подняться новая дискуссия о соглашении. Они могут попытаться отложить его подписание, так как у них большие интересы в части профсоюзов. Не факт, что это произойдет, но это может быть", — заметил мексиканский политолог.