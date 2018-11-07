Во Франции обрушился еще один жилой дом

ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости. Жилой дом обрушился вечером в среду в городе Шарлевиль-Мезьер на северо-востоке Франции, информации о погибших и пострадавших пока не поступало, передаёт телеканал BFMTV.

Инцидент произошёл около 19.20 местного времени (21.20 мск).

В обрушившемся доме было всего три квартиры. Спасателям пришлось применить раздвижную лестницу, чтобы помочь женщине, которая не смогла самостоятельно покинуть место происшествия. Из прилегающих домов были эвакуированы все люди — общим числом около 50 человек.

Ранее в среду президент Франции Эммануэль Макрон посетил Шарлевиль-Мезьер в рамках своей поездки по местам, связанным с событиями Первой Мировой войны в преддверии празднования 100-летия с ее окончания. Он даже провёл в городе выездное заседание кабинета министров.

Обрушение в Шарлевиль-Мезьер произошло на фоне оживлённой полемики о ветхом жильё, которая разворачивается сейчас в южной части страны. В понедельник в Марселе обрушились три жилых дома, один из которых был в аварийном состоянии и стоял без жильцов. Под завалами были обнаружены тела шести человек, поисково-спасательные работы продолжаются.