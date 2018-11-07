В ОБСЕ прокомментировали выборы в США

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Выборы в США прошли профессионально, но около 50 миллионов граждан не смогли принять в них участие, заявил специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели.

"Выборы были очень конкурентными, кандидаты могли открыто соперничать… Они были организованы профессионально", — сказал Церетели на пресс-конференции по итогам работы наблюдательной миссии ОБСЕ на выборах.

В то же время он сообщил, что около 50 миллионов граждан, которые имели право принять участие в голосовании, не были зарегистрированы в качестве избирателей "по разным причинам".

Кроме того, Церетели указал, что финансирование избирательной кампании была недостаточно транспарентно, так некоммерческие организации, которые занимаются сбором средств, не были обязаны раскрывать все данные по своей деятельности.