Китайская делегация посетила российскую военную академию Генштаба

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Делегация китайского института международных стратегических исследований (КИМСИ) посетила Военную академию Генерального штаба РФ, в ходе визита обсуждались вопросы противодействия международному терроризму, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе визита китайские представители обсудили с российскими коллегами вопросы геополитики и противодействия международному терроризму, а также возможные направления совместных исследований в этих и других областях", — говорится в сообщении.

Члены делегации познакомились со структурой военного вуза, организацией учебного процесса, научной деятельности и особенностями обучения военнослужащих иностранных армий. "В завершение глава делегации пригласил коллег посетить расположенный в Пекине КИМСИ", — отмечается в сообщении.