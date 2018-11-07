В ЛНР заявили о готовности обеспечить безопасность на выборах

ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД самопровозглашенной Луганской народной республики готовы обеспечить безопасность избирательного процесса в период выборов главы и депутатов парламента ЛНР, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.
"Сотрудники полиции готовы обеспечить безопасность избирательного процесса. Личный состав МВД ЛНР нацелен на немедленное реагирование, в случае выявления и получения информации о распространении анонимных агитационных материалов с призывами к насильственному свержению конституционного строя, к национальной, языковой, расовой, религиозной нетерпимости, возникновение различного рода провокаций и внештатных ситуаций", — сообщили в ЦОС МВД.
Уточняется, что в МВД ЛНР состоялось совещание, участники которого уделили отдельное внимание участию в избирательном процессе иностранных наблюдателей.