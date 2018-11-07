В ЛНР заявили о готовности обеспечить безопасность на выборах

ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД самопровозглашенной Луганской народной республики готовы обеспечить безопасность избирательного процесса в период выборов главы и депутатов парламента ЛНР, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проведение выборов не соответствует минским договоренностям по урегулированию ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Сотрудники полиции готовы обеспечить безопасность избирательного процесса. Личный состав МВД ЛНР нацелен на немедленное реагирование, в случае выявления и получения информации о распространении анонимных агитационных материалов с призывами к насильственному свержению конституционного строя, к национальной, языковой, расовой, религиозной нетерпимости, возникновение различного рода провокаций и внештатных ситуаций", — сообщили в ЦОС МВД.

Уточняется, что в МВД ЛНР состоялось совещание, участники которого уделили отдельное внимание участию в избирательном процессе иностранных наблюдателей.