Афганская делегация выехала на заседания в Москву, заявил источник

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноя – РИА Новости. Делегация Кабула уже выехала в Россию для участия в заседании "московского формата" по Афганистану, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Кабул отказался присылать делегацию на переговоры.

"Делегация выехала. Она уже в пути", — сказал собеседник агентства.

Также вечером в среду афганский телеканал Shamshad сообщил, что делегация официального Кабула уже выехала на встречу в Москву.

Ранее в МИД РФ сообщили, что второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится 9 ноября в Москве. На заседание приглашены представители стран-участниц – Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США. Как сообщается, президент Афганистана Ашраф Гани решил направить на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны.