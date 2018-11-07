Расследование по "российскому делу" должно закончиться, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование по теме приписываемого РФ вмешательства в выборы-2016 году должно закончиться.
Трамп добавил, что он мог бы давно прекратить это расследование, но не посчитал это нужным, хотя все это расследование — обман.
"Я бы мог уволить всех прямо сейчас. Я бы мог это остановить. Но с политической точки зрения я не хочу это останавливать. Это отвратительно, поскольку нет никакого сговора", — сказал он.
Кроме того, по его словам, американская администрация представит полный доклад по наличию попыток "вмешательства" в выборы со стороны России и Китая.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.
Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. По последним данным, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при, необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.