Расследование по "российскому делу" должно закончиться, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование по теме приписываемого РФ вмешательства в выборы-2016 году должно закончиться.

"Это плохо для нашей страны. Это должно закончиться", — ответил Трамп на вопрос о том, намерен ли он, получив большинство в сенате, прекратить расследование, проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером.

Трамп добавил, что он мог бы давно прекратить это расследование, но не посчитал это нужным, хотя все это расследование — обман.

"Я бы мог уволить всех прямо сейчас. Я бы мог это остановить. Но с политической точки зрения я не хочу это останавливать. Это отвратительно, поскольку нет никакого сговора", — сказал он.

Кроме того, по его словам, американская администрация представит полный доклад по наличию попыток "вмешательства" в выборы со стороны России и Китая.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.

Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. По последним данным, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при, необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.