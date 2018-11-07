В ДНР раскритиковали позицию Киева на переговорах в Минске

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Позиция представителей Киева на переговорах в Минске мешает политическому урегулированию в Донбассе, заявила представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе Наталья Михайлова.

"Мы, представители республик, при посреднических усилиях России и ОБСЕ, пытаемся делать всё возможное, чтобы практическая работа по реализации минских соглашений выполнялась, и будем продолжать наши усилия. К сожалению, этому мешает позиция представителей Украины, которые прямо отказываются переходить к предметному обсуждению пунктов повестки дня", — говорится в распространенном пресс-службой МИД ДНР заявлении Михайловой.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.