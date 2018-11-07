В Израиле надеются, что инциденты, подобные трагедии с Ил-20, не повторятся

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (АОИ) надеется, что ситуация, подобная инциденту со сбитым российским Ил-20, не повторится, заявил журналистам официальный представитель АОИ Джонатан Конрикус.

"Мы видим печальную ситуацию, в которой сирийские силы выстрелили и подбили самолет. И мы надеемся, что сирийцы и никто другой извлекут из этого уроки и не повторят таких ошибок", — сказал Конрикус.

"Мы надеемся, что это больше не произойдет", — подчеркнул он.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих. Отношения России и Израиля подверглись серьезному испытанию после этого инцидента.