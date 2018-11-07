Адвокаты Рыболовлева уведомили посольство России, что его отпустили

ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Адвокаты российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева уведомили посольство РФ в Париже, что их клиент отпущен из-под стражи, сообщили РИА Новости в среду в дипломатическом представительстве.

"Адвокаты Рыболовлева сообщили нам, что сегодня утром он был отпущен", — сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный прокурор княжества Монако Сильви Пети-Леклер сообщила РИА Новости, что Рыболовлев был отпущен из-под стражи под судебный контроль. Она отметила, что "полиция все еще продолжает оперативные мероприятия".

Ранее о предъявлении Рыболовлеву обвинений в рамках коррупционного дела сообщали СМИ Лазурного берега. Вместе с ним находятся под следствие еще три человека.

Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

Подробнее о биографии Дмитрия Рыболовлева читайте в справке РИА Новости >>

