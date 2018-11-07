В Госдуме ответили на слова Порошенко о "повадках русского медведя"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пытается заработать очередные дивиденды, когда предлагает европейцам уроки о "повадках русского медведя", считает депутат Госдумы от полуострова Крым Михаил Шеремет.
"Видимо, пытается заработать себе очередные какие-то дивиденды. Все, что возможно, он уже сделал: поделил народы по крови, по религиозным признакам, по языковым", — сказал РИА Новости Шеремет.
Парламентарий также добавил, что с Россией нужно дружить, а не бороться.
Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента. При этом Порошенко еще не объявил о своем желании баллотироваться на второй срок.