В Госдуме ответили на слова Порошенко о "повадках русского медведя"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пытается заработать очередные дивиденды, когда предлагает европейцам уроки о "повадках русского медведя", считает депутат Госдумы от полуострова Крым Михаил Шеремет.

Ранее в среду президент Украины на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперед" заявил, что киевские власти "очень хорошо изучили повадки "русского медведя" и якобы могут научить представителей европейских государств "противостоять российской угрозе". По его словам, в Киеве знают, "когда Россия снимает фальшивую маску и становится явным нескрываемым врагом".

"Видимо, пытается заработать себе очередные какие-то дивиденды. Все, что возможно, он уже сделал: поделил народы по крови, по религиозным признакам, по языковым", — сказал РИА Новости Шеремет.

Парламентарий также добавил, что с Россией нужно дружить, а не бороться.

Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента. При этом Порошенко еще не объявил о своем желании баллотироваться на второй срок.