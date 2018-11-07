В Вене бьюти-доктора готовят к Рождеству 150-летнюю ель

ВЕНА, 7 ноя – РИА Новости. В центре австрийской столицы Вены появился главный рождественский атрибут – на Ратушной площади установили ель, передает корреспондент РИА Новости.

Начиная с 1959 года, елку для Ратушной площади привозят из разных федеральных земель Австрии. В этом году 150-летнее хвойное дерево высотой 28 метров доставили из общины Метнитц в федеральной земле Каринтия.

Сейчас елку необходимо привести в порядок – после долгого путешествия ей не помешает немного освежиться. За это отвечают венские "парковеды" (Wiener Stadtgärtner), или, как они сами себя называют, бьюти-доктора. Их цель – сделать так, чтобы ель выглядела максимально симметрично. На сегодняшний день она, безусловно, далека от совершенства, хотя все же смотрится величественно, особенно на фоне других деревьев в районе ратуши. Бьюти-доктора в буквальном смысле висят на дереве, проверяют ветки и "улучшают" незаполненные места, прикрепляя туда лапник.

Только после того, как елку приведут в нужное состояние, можно будет размещать на ней гирлянды и праздничные огни. Выход елки в свет во всех смыслах этого слова состоится 17 ноября – тогда ель торжественно зажгут в присутствии бургомистра Вены Михаэля Людвига и главы Каринтии Петера Кайзера.

Накануне, 16 ноября, на площади откроется рождественский рынок. Сейчас же площадь огорожена: рабочие вовсю готовятся к открытию рождественской ярмарки, а также ледового катка перед Ратушей.