Финляндия присоединилась к Европейской инициативе быстрого реагирования

ПАРИЖ, 7 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Финляндия стала десятой страной, которая присоединилась к Европейской инициативе быстрого реагирования, соответствующий документ был подписан министром обороны страны Юсси Ниинистё на встрече в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

В среду во французской столице проходит первая встреча глав министерств обороны и представителей европейских стран, подписавших протокол о создании европейских сил быстрого реагирования.

В июне в Люксембурге министры обороны девяти стран ЕС — Эстонии, Франции, Германии, Бельгии, Дании, Португалии, Испании, Нидерландов и Великобритании — подписали протокол о совместных намерениях по созданию европейских сил быстрого реагирования в рамках Европейской оборонной инициативы.

"Двадцать пятого июня нас было девять (министров обороны), которые подписали письмо о намерениях о создании Европейской инициативы реагирования. А сегодня нас десять. Я хотела бы поприветствовать Финляндию, которая решила присоединиться", — сказал глава Минобороны Франции Флоранс Парли, открывая встречу.

Она подчеркнула, что "это замечательная новость для защиты наших народов, которая также повысится благодаря этому расширению".

"С самого начала мы высказались ясно. Европейская инициатива реагирования не заморожена. Если другие государства выскажут желание и способность оперативно реагировать, то они будут приняты", — добавила французский министр обороны.

Идею создания сил быстрого реагирования для "совместного планирования взаимодействия в условиях кризисов, которые могут потенциально угрожать европейской безопасности", инициировал президент Франции Эммануэль Макрон.