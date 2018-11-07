Немецкие СМИ назвали имя преемника Зеехофера

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер станет председателем баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) после того, как этот пост покинет Хорст Зеехофер, сообщает издание Focus со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в настоящий момент кандидатура Зедера активно обсуждается внутри партии. Предполагается, что премьер Баварии будет утвержден в новой должности на внеочередном съезде партии в начале декабря.

Ранее СМИ сообщали, что Хорст Зеехофер намерен покинуть пост председателя ХСС, но хочет сохранить должность министра внутренних дел Германии. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения.