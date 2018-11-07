Порошенко пытается обвинить Россию во всех неудачах, считает Джабаров

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, понимая, что не сможет выиграть на выборах, пытается свалить все свои неудачи в политике и экономике на Россию, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее в среду президент Украины заявил, что киевские власти "очень хорошо изучили повадки "русского медведя"" и якобы могут научить представителей европейских государств "противостоять российской угрозе". По его словам, в Киеве знают, "когда Россия снимает фальшивую маску и становится явным нескрываемым врагом". При этом президент Украины обвинил Россию в информационных атаках, попытках дестабилизации ситуации на Украине, энергетическом шантаже, закрытии рынка, разжигании конфликтов и других проблемах, с которыми сталкиваются киевские власти.

"Порошенко понимает, что уходит. И в этой ситуации он пытается обвинить во всех своих неудачах Россию, оправдаться как-то", — сказал Джабаров.

По его мнению, Порошенко сможет вновь прийти к власти в ходе президентской избирательной кампании, только "если выборы будут сфальсифицированы".

Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента. При этом Порошенко еще не объявил о своем желании баллотироваться на второй срок.