Эксперт назвал украинский закон о нарушении границы дискриминацией

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Введение уголовной ответственности за незаконное пересечение россиянами границ Украины — это дискриминация по признаку принадлежности к государству, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами России. При этом действие закона, по мнению Киева, будет распространяться в том числе на Крым, который Украина до сих пор считает своим. Согласно украинскому законодательству, россияне могут въезжать в Крым только через украинские блокпосты, хотя полуостров воссоединился с РФ по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума.

"Пересечение границы, если оно незаконное, то административная ответственность — это обычное правило. То, что касается уголовной ответственности, это должно быть сопряжено с какими-то угрозами национальной безопасности, еще чем-то. Международное право запрещает ограничивать права на передвижение по основаниям, не предусмотренным международным правом. Как правило, можно ограничивать права тех, кто совершил международные преступления, кто ведет какую-то деятельность против государства. Но вот так, чтобы по принадлежности к какому-либо государству — это нонсенс", — сказал Капустин РИА Новости.

Он добавил, что Киев пользуется тем, что никто на подобные действия серьезно не реагирует, кроме Москвы. Хотя в данном случае это вопрос не только двухсторонних отношений, это вопрос свободы передвижения, Украина является участником Пакта о правах человека, Европейской конвенции, напомнил Капустин.

"Здесь ограничение на свободу передвижения лиц на основаниях, которые не признаны международным правом. Так они как суверенное государство могут все что угодно сделать, даже закрыть все границы для всех. Поскольку речь идет об одном государстве, то это дискриминация. Нельзя ограничивать права граждан по какому-либо признаку, в данном случае по признаку гражданства какого-либо государства. Это вообще бред", — подчеркнул Капустин.