Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Совет Федерации и сенат парламента Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве, свои подписи под документом поставили спикер СФ Валентина Матвиенко и глава верхней палаты парламента республики Нигматилла Юлдашев.

"Мы придаем большое значение развитию двусторонних отношений России и Узбекистана, визит делегации парламентариев Узбекистана придаст мощный стимул двусторонним отношениям наших стран, а также межпарламентскому сотрудничеству", — сказала по итогам подписания Матвиенко.

Она напомнила, что ранее состоялось совместное заседание миссий по сотрудничеству между верхними палатами парламента, была сформирована новая "дорожная карта" по межпарламентскому сотрудничеству.

Матвиенко отметила, что Узбекистан является важным стратегическим партнером России, динамика отношений двух стран за последние два года резко возросла, обрела новое качество.

По словам спикера, основной задачей парламентариев является участие в реализации проектов двустороннего сотрудничества, которые ранее подписали лидеры России и Узбекистана.

"Хорошие политические отношения, политический климат открывают новые возможности и для бизнеса", — сказала спикер.

Позже в пресс-службе СФ сообщили, что Матвиенко приняла приглашение Юлдашева посетить Узбекистан, ее визит в Ташкент может состояться в 2019 году.