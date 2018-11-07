В Киеве оштрафовали предпринимателя за продажу привезенных из России книг

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Украинского предпринимателя оштрафовали на 1,3 тысячи долларов за распространение на рынке в Киеве книг, привезённых из России без разрешительных документов, сообщила в среду пресс-служба Госкомтелерадио Украины.

По данным регулятора, на книжном рынке "Петровка" в Киеве продавали книжную продукцию, завезенную из Российской Федерации без разрешительных документов.

"Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37,2 тысячи гривен (около 1,3 тысячи долларов). В случае повторного нарушения действующего законодательства, сумма штрафа составит уже 186,1 тысячи гривен (около 6,6 тысячи долларов)", — говорится в сообщении.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.