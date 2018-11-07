МИД Казахстана примет участие в консультациях по Афганистану в Москве

Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото

АЛМА-АТА, 7 ноя – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Казахстана и специальный представитель по Афганистану примут участие во втором заседании московского формата консультаций по Афганистану, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"МИД Казахстана планирует принять участие в данной встрече. Делегация будет представлена на уровне заместителя министра и специального представителя по Афганистану", — сообщил собеседник агентства.

Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится 9 ноября в Москве. На заседание приглашены представители стран-участниц — Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США.