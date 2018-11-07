ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила президента Афганистана Ашрафа Гани с проведением парламентских выборов и заявила, что приветствует его намерение начать переговоры с движением "Талибан"*.

Двадцатого октября жители 32 провинций Афганистана избирали депутатов нижней палаты парламента страны. Исключение составили регионы Газни и Кандагар. В воскресенье, 21 октября, голосование продолжилось на 253 избирательных участках в 22 провинциях страны. Жертвами вооруженных инцидентов во время выборов в Афганистане стали 56 человек, 379 получили ранения, говорится в опубликованном во вторник отчете миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).

"Сегодня днем премьер-министр поговорила с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Премьер-министр подчеркнула, что Великобритания твердо поддерживает Афганистан, и поздравила президента Гани с первыми выборами с 2001 года, проведением которых и обеспечением безопасности на которых руководили афганцы, а также похвалила мужество тех граждан Афганистана, которые приняли участие в голосовании. Премьер-министр и президент Гани согласились, что выборы означают важный шаг вперед", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении канцелярии премьер-министра.

"Премьер-министр приветствовала предложение президента Гани провести переговоры с "Талибаном"* без предварительных условий. Лидеры сошлись на том, что перспективы мирного урегулирования сейчас выглядят более многообещающе, чем ранее на протяжении многих лет", — указывается в сообщении.

В декларации по итогам международной конференции по Афганистану в Ташкенте 27 марта была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности с радикальным движением "Талибан"*, без выдвижения каких-либо предварительных условий.

*Запрещённая в России террористическая организация