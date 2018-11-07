ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила президента Афганистана Ашрафа Гани с проведением парламентских выборов и заявила, что приветствует его намерение начать переговоры с движением "Талибан"*.
"Сегодня днем премьер-министр поговорила с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Премьер-министр подчеркнула, что Великобритания твердо поддерживает Афганистан, и поздравила президента Гани с первыми выборами с 2001 года, проведением которых и обеспечением безопасности на которых руководили афганцы, а также похвалила мужество тех граждан Афганистана, которые приняли участие в голосовании. Премьер-министр и президент Гани согласились, что выборы означают важный шаг вперед", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении канцелярии премьер-министра.
В декларации по итогам международной конференции по Афганистану в Ташкенте 27 марта была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности с радикальным движением "Талибан"*, без выдвижения каких-либо предварительных условий.
*Запрещённая в России террористическая организация