В Дании задержали выходцев из Ирана по подозрению в одобрении терроризма

СТОКГОЛЬМ, 7 ноя – РИА Новости. Трое членов датского отделения оппозиционной организации выходцев из Ирана ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz) задержаны в Дании по подозрению в одобрении терроризма. Об этом говорится в сообщении для прессы полиции Дании.

"Члены организации ASMLA подозреваются в одобрении терроризма. Расследование привело к тому, что сегодня арестованы три человека", — говорится в сообщении для прессы.

Задержание и арест стали продолжением дела о планируемом покушении на членов этой группы, в чем датские власти подозревают спецслужбы Ирана и гражданина Норвегии с иранскими корнями. Об этом полиция безопасности Дании PET сообщила 30 октября. В тот же день стало известно, что полиция, помимо следствия по делу о покушении, занимается также и выяснением вопроса, нарушили ли члены ASMLA уголовный кодекс Дании, поддержав нападение в Иране, которое произошло 22 сентября во время военного парада в городе Ахваз и привело к гибели 25 человек.

Арестованные в среду члены ASMLA находятся под охраной полиции в связи с угрозой покушения на них, и поэтому соответствующие меры безопасности будут предприняты и во время их ареста, говорится в сообщении для прессы.