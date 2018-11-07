Подозреваемого в шпионаже в пользу России жителя Риги оставили под арестом

РИГА, 7 ноя – РИА Новости. Рижский окружной суд оставил под арестом латвийского пенсионера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, сообщила РИА Новости его адвокат Имма Янсоне.

В октябре Полиция безопасности задержала пожилого мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России. Суд выдал санкцию на его арест. Адвокат подозреваемого оспорила это решение, но не добилась положительного результата.

"Рижский окружной суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей. Следующий раз пересмотр меры пресечения может быть рассмотрен через два месяца", — сообщила Янсоне.

Полиция безопасности не предоставляет подробностей по этому делу.