Аналитик оценил перспективы отношений США с ЕС после выборов в конгресс

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Отношения США с Евросоюзом продолжат осложняться после выборов в конгресс, считает глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

По итогам выборов во вторник демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом.

"Трансатлантические отношения будут становиться все более сложными, потому что США в действительности всегда исходили из принципа "Америка превыше всего" и заставляли европейцев поддерживать политику Вашингтона. Когда этого не происходило, они вносили раскол в ряды Европы. Эта политика будет продолжена. Для американцев Европа — это театр, который полезен для контроля Евразии", — сказал эксперт РИА Новости.

При этом он не исключает, что в свете предстоящих президентских выборов в США в 2020 году "на международном уровне политика Трампа может стать еще более жесткой". "Демократы не смогут заставить его дать задний ход", — считает аналитик.