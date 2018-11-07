В Индонезии нашли второй двигатель разбившегося самолета

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Вторая турбина рухнувшего у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air во вторник доставлена в международный контейнерный терминал Джакарты в районе Танджунг Приок на севере столицы, сообщает агентство Antara.

По данным агентства, водолазы совместной поисковой группы нашли турбину на глубине 30 метров ниже уровня моря во вторник. Тогда же обнаружили тела 20 человек. Специалисты также нашли обломки в форме частей турбины самолета, труб, батарей, блоков питания.

Как сообщает агентство, обломки самолета были доставлены в Национальную комиссию безопасности транспорта, а тела отвезли в больницу индонезийской полиции.

Индонезийский новостной интернет-портал Detik News в минувшую пятницу сообщил, что боевые пловцы, работающие на месте гибели самолета авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы в понедельник, нашли один из двигателей и большую часть фюзеляжа лайнера. Ранее водолазам удалось найти и поднять на поверхность один из бортовых самописцев ("черных ящиков") самолета, над расшифровкой данных которого сейчас работают специалисты. В то же время отмечалось, что поиски второго "черного ящика", речевого самописца погибшего лайнера, пока продолжаются.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.