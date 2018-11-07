Во Франции арестовали сирийца-нелегала, угрожавшего терактами от имени ИГ*

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правоохранители Франции задержали группу подозреваемых, в том числе молодого выходца из Сирии, который нелегально проник в страну и, предположительно, готовил террористическое нападение, сообщает телеканал BFMTV.

Задержания семи человек в городе Ле-Ман (департамент Сарта на западе Франции) произошли неделю назад в рамках расследования о распространившемся в соцсетях видеоролике, где человек приносил присягу террористической группировке ИГ*.

У следователей есть основания полагать, что один из фигурантов дела, 19-летний сириец, не намеревался ограничиться радикальными заявлениями. При обыске в его доме были обнаружены муляж автомата Калашникова, а также видеозаписи, где юноша сидит за рулем, имитируя теракт с помощью заминированного автомобиля. На других роликах он также призывал к нападениям на "неверных".

Арестованный приходится родственником сирийских беженцев, которые легально обосновались во Франции в 2016 году. Сам молодой человек незаконно проник в страну с поддельными документами в апреле 2018 года, после того как миграционные власти отказали ему во въезде.

Телеканал отмечает, что арест сирийца-нелегала, угрожавшего терактами от имени ИГ*, стал во Франции первым с 2016 года.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.