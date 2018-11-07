В Швеции открывается выставка, посвященная твитам Дональда Трампа

СТОКГОЛЬМ, 7 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Художественная инсталляция What's happening (Что происходит?) о сути новостей в социальных сетях, в основу которой легли твиты президента США Дональда Трампа, открывается в художественном музее города Истад на юге Швеции. Об этом говорится в сообщении музея для прессы.

Поясняется, что авторами инсталляции стали художники Реине Йёнссон и Амит Сен, которые в названии своей работы воспользовались одним из лозунгов микроблога Twitter — "What's happening" (Что происходит?).

"Twitter сообщает новости. Однако некоторое время назад заговорили о фейковых новостях, и к вопросу "Что происходит?" добавилось "Что же происходит на самом деле?" Инсталляция "Что происходит?" обращает внимание на эту неуверенность и позволяет слушателю прикоснуться к потоку твитов Дональда Трампа, не обязывая к принятию какой-либо позиции по поводу содержания", — говорится в сообщении для прессы.

Каждое публикующееся с хэштегом #realDonaldTrump сообщение будет анализироваться специальной программой в реальном времени и оцениваться специальным звуковым сигналом – у позитивного содержания будет появляться более яркий звук. Публикация сообщений самим президентом Трампом будет сопровождаться звуком тромбона. Таким образом, считают авторы инсталляции, слушатели смогут получить представление об интенсивности потоков сообщений и их эмоциональном содержании.

Как пояснил Радио Швеции один из авторов работы Реийне Йёнссон, одной из целей инсталляции стало желание привнести в дебаты о новостях больше вдумчивости, искренности и честности.

"Я надеюсь, что из этого может сложиться важный разговор о важных вопросах, о реальных вопросах. Хотелось бы, чтобы вдумчивость, искренность и честность заняли бы больше места в повестке дня", — сказал художник.