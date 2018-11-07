Богданов обсудил с госминистром ОАЭ ситуацию в Йемене

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в понедельник обсудил ситуацию в Йемене с государственным министром по иностранным делам Объединенных Арабских Эмиратов Анваром Гаргашем, сообщили в МИД России.

"В ходе беседы была обсуждена проблематика урегулирования военно-политического кризиса в Йемене", — говорится в сообщении МИД.

Телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

Конфликт в Йемене между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" и правительством Йемена продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.