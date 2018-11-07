В школе под Вильнюсом обнаружили похожий на боеприпас предмет

ВИЛЬНЮС, 7 ноя — РИА Новости. Дети эвакуированы из школы в населенном пункте Бездонис Вильнюсского района Литвы после обнаружения строителями предмета, похожего на боеприпас, сообщили РИА Новости в Вильнюсском уездном комиссариате полиции.

"В 11.34 (12.34 мск) было получено сообщение, что найден предмет, возможно, боеприпас. Была проведена эвакуация детей. В 12.00 (13.00 мск) дети были эвакуированы и введен план "Щит", — сказал РИА Новости представитель комиссариата.

По данным ведомства, у школы проводятся строительные работы, и строители обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. "Пока не установлено, является ли это предмет боеприпасом", — добавили в полиции.

Директор школы Альгимантас Баранаускас подтвердил РИА Новости, что ситуация находится под контролем, ожидается приезд специалистов. По его словам, всего в школе в момент обнаружения предмета находились около 80 детей. Все эвакуированы.