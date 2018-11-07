Россия планирует обсудить на саммите АСЕАН ситуацию в Сирии и КНДР

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия планирует 14 ноября на саммите АСЕАН в Сингапуре обсудить ядерную проблему Корейского полуострова и сирийский кризис, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Четырнадцатого ноября в Сингапуре наш президент примет участие в саммите Россия-АСЕАН… Также имеется в виду "сверить часы" по вопросам обеспечения стабильности и безопасности в АТР, ядерная проблема Корейского полуострова. Мы проинформируем о наших усилиях в контексте сирийского урегулирования", — сказал он.

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